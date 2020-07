Comme tout le monde l’avait craint à Anderlecht, Vincent Kompany (34 ans) sera out pendant plusieurs semaines suite à sa blessure encourue à Saint-Etienne. Il souffre bel et bien d’une petite déchirure aux adducteurs et ne pourra pas participer aux premiers matchs de championnat à Saint-Trond, contre Mouscron et probablement contre Eupen. Son indisponibilité à été fixée à un mois, mais avec lui, c’est difficile de fixer une date de retour.

Il va sans doute aussi louper les matchs en équipe nationale du début septembre au Danemark et contre l’Islande.