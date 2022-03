Ngadeu a à nouveau prouvé pourquoi il était essentiel aux Buffalos.

Plus de trois fois plus de tentatives (18 contre 5), plus de deux fois plus de buts attendus (0,91 contre 0,39) et de dribbles réussis (22 contre 10)... Pourtant, les Mauves ont dû s'avouer vaincus contre la Gantoise. Ils ont même été plus solides dans les duels, en en remportant 51% et plus précis dans les centres (6 réussis contre 3).