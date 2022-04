Le Sporting et la Coupe de Belgique, ça a rarement été une histoire d’amour. Sauf quand il arrivait en finale avec un taux de réussite assez insolent (9 finales gagnées sur 13, soit 69 % de victoires). Plus que le Club Bruges (61 %) ou le Standard (44 %), pour prendre les deux autres clubs les plus titrés dans la compétition.

Mais après 2015, voilà un second revers consécutif au Heysel pour les Bruxellois, ce qui n’était jamais arrivé dans la riche histoire du RSCA. Cette défaite fait mal aux supporters anderlechtois, dans l’attente d’un trophée depuis cinq ans. Et les quatre premières finales perdues avaient aussi été douloureuses pour le peuple mauve.



(...)