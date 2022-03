Tout est une question de perspective. Depuis 1955, selon le site de référence Transfermarkt, La Gantoise est l’équipe contre laquelle Anderlecht a enregistré le plus de victoires (54) et a pris le plus de points (189). Mais l’optimisme que pourraient générer ces deux statistiques peut rapidement être déconstruit de nos jours. Le dernier entraîneur du Sporting à être parvenu à vaincre les Buffalos ? Hein Vanhaezebrouck, en novembre 2018, grâce à un doublé de… Sven Kums (2-0). À croire que, sans "infiltrés", les Anderlechtois peinent à déchiffrer le code gantois.