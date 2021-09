Ce jeudi matin, L'Echo, De Tijd et la RTBF ont lâché une petite bombe: l'intégralité de l'ancienne direction du club de football d'Anderlecht a été inculpée pour son rôle dans la vente du club à Marc Coucke.

La justice accuse Roger Vanden Stock, ancien propriétaire, Herman Van Holsbeeck, ex-manager général, et Jo Van Biesbroeck, précédent CEO, de faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment.

Dans une lettre adressée à la justice et récupérée par la RTBF, Roger Vanden Stock admet qu'Herman Van Holsbeeck l'a toujours "consulté de manière formelle et informelle au sujet des différentes décisions sportives et stratégiques à prendre, notamment dans le cadre des transferts à opérer."

"Je connais Monsieur Herman Van Holsbeeck depuis plus de 25 ans. Nous avons collaboré étroitement au niveau professionnel (jusqu’au closing de la vente du RSCA) dans un esprit de confiance, de loyauté, de probité et de respect mutuel", commence-t-il dans des propos repris par nos confrères.

Celui qui a été président du RSCA entre 1996 et 2018 ajoute ensuite: "Depuis la création de la S.A. RSCA, le conseil d’administration (dont la qualité de la composition est évidente) a toujours été informé de manière transparente de tous les dossiers, notamment en matière de transferts tant entrant que sortant, des montants en jeu et de la rémunération des intermédiaires concernés. Et les a toujours avalisés."

Avec cette déclaration, le retraité ne pourra désormais plus dire qu'il ne savait pas. Pour conclure, il explique ceci à propos de la politique de transfert du RSCA durant sa gouvernance: "Je peux donc confirmer que la politique de rémunération des intermédiaires faisait partie d’une vision stratégique du club. Nous avons toujours privilégié le montant net encaissé plutôt que de nous focaliser sur le niveau des commissions d’un intermédiaire, c’est grâce à cette stratégie combinée à une politique salariale attractive pour les joueurs, que le RSCA a pu convaincre et fidéliser des joueurs a priori autrement attirés par l’offre de clubs étrangers dont les moyens financiers dépassent largement ceux des clubs belges. Cette stratégie est non seulement dans l’intérêt du joueur et de l’intermédiaire mais surtout dans l’intérêt du RSCA qui parvient ainsi à obtenir des prix de transferts nets plus élevés."