Fort d’une réputation grandissante bâtie dans les divisions inférieures, Felice Mazzù aurait pu se lancer dans le grand bain de la Division 1 comme entraîneur principal dès octobre 2012 lorsque le Standard l’avait sondé pour remplacer le Néerlandais Ron Jans. Mais il avait alors refusé. Quelques mois plus tard, après la fin de son histoire au White Star, le Belgo-Italien a osé relever un fameux défi, à Charleroi. Le train est passé une deuxième fois, heureusement pour lui, avec Mehdi Bayat comme chef de convoi. Un an plus tôt, le Sporting - où Mazzù avait effectué ses classes de jeune comme joueur - avait été racheté par le duo Bayat-Debecq et se retrouvait plongé en plein renouveau sous le slogan "Carolos are back".

Le matricule 22 sortait d’une première saison pénible avec la démission de Yannick Ferrera - lui aussi débutant en D1A - suivi des intérims de Luka Peruzovic et Mario Notaro. Il fallait de la stabilité et un homme de projet : Felice Mazzù.