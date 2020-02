En fin de match contre Bruges, le 19 janvier dernier, un pétard avait failli blesser Simon Mignolet.

© Facebook Mauves Army

La Mauves Army est le principal club de supporters de la T4, la tribune d'où est venu ce pétard lancé par un supporter mauve vers le gardien des Diables rouges. On attendait sa réaction après que le club ait choisi de sanctionner ses supporters en ne faisant pas appel d'un huis-clos partiel contre Zulte Waregem. Anderlecht estime avoir dû dépenser entre 100.000 et 130.000 euros en amendes, ces 18 derniers mois, à cause de ses supporters, et accepte donc de les sanctionner sans tenter de les défendre.Une réaction cinglante, qui pourrait marquer une rupture entre ces fans, loués en début de saison pour leur attitude positive dans l'enchaînement des défaites, et le RSCA.(...), relate notamment ce communiqué diffusé sur Facebook.Après avoir fait remarquer que les 100.000€ ne représentaient, la Mauves Army regrette le choix de la(...)Et de conclure:Ambiance...