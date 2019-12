Le rêve de Marc Coucke de jouer la Ligue des champions avec Anderlecht ressemble de plus en plus à un cauchemar. Combien de fois est-ce que le président d’Anderlecht s’est déjà dit qu’il n’aurait jamais dû se lancer dans cette aventure ? On ose penser que, s’il pouvait revendre le club au prix auquel il l’a acheté, il ne dirait pas non.

"Coucke a trop d’orgueil. Jamais il ne quittera Anderlecht avant d’être champion de Belgique. Il en a fait une fixation."

Voilà ce qu’un proche du richissime homme d’affaires a soufflé, il y a un bon mois.

