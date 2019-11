Avant le coup d’envoi, la zone devant l’un des buts n’était déjà plus qu’une piscine de boue. Le reste tenait encore la route. Nonante minutes plus tard, la pelouse était en grande souffrance. Les joueurs, dans les deux camps, ont souffert sur cette surface parfois instable.

Même si le prochain match à domicile n’est programmé que dans trois semaines (contre Courtrai), beaucoup se demandent déjà comment le terrain va supporter l’hiver.

Pour les spécialistes, c’est tout sauf une surprise. Le système de chauffage sous le terrain est totalement obsolète. Il devait être remplacé l’été passé avant que Marc Coucke ne mette son veto. Le président avait préféré investir dans l’équipe plutôt que dans un gazon qui était splendide lors des beaux mois. Il ne voulait pas dépenser de l’argent pour rien en cette période compliquée pour le club.

Les nouveaux rouleaux de pelouse avaient été posés en janvier mais les jardiniers ne leur donnaient que quelques mois de vie, vu les soucis du chauffage. Le début du mois de novembre semble déjà leur donner raison.

Frankie Vercauteren l’a aussi remarqué mais ne voulait pas en faire une excuse. "On a parlé de l’état du terrain avec les joueurs. C’est parfois plus fatigant de jouer sur une telle surface mais je leur ai dit qu’on devait s’adapter aux circonstances. On doit pouvoir jouer sur tous les terrains. Et ce n’est pas la pelouse qui a fait la différence aujourd’hui."

Les joueurs ne disaient pas le contraire mais reconnaissaient quand même certaines difficultés. "C’est très dur de jouer sur un tel terrain. Certains de nos joueurs avaient les jambes lourdes à cause de ça", expliquait Kemar Roofe. "Oui, c’était dur de bien bouger sur une telle surface", ajoutait Derrick Luckassen.