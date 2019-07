C’était jour de photo de groupe jeudi matin à Neerpede. Un cliché très large avec… 44 hommes, 7 membres du staff et 37 joueurs. Et encore, ils auraient dû être un de plus mais Sambi Lokonga n’a pas pu arriver à temps. Il a juste fait la photo individuelle par la suite.

Sam était également absent car son arrivée n’a toujours pas été officialisée. Une question de détails.

Kara (en partance pour un club au Qatar), Najar (à l’étranger pour sa blessure) et Musona (encore en congé après la CAN) ont également loupé la photo de groupe.

On notera également que les jeunes Ait El-Hadj, Dhauholou, Lutonda et Dewaele font bien partie du noyau A, comme annoncé. Tous les autres, comme El Kababri, Leoni et Colassin, retournent en Espoirs sous les ordres de Bellamy.

Si vous êtes supporter et que vous comptez punaiser le poster dans votre chambre, attendez jusqu’au 1er septembre. Kompany veut un noyau A de 25 éléments et il faudra donc encore enlever une petite quinzaine de joueurs de la photo…

Si l’on posait à Neerpede, l’ambiance était bien plus bruyante quelques kilomètres plus loin au stade. Les ouvriers finalisent les travaux à l’entrée principale.

Comme Coucke le désirait, il est désormais possible de voir, à travers une baie vitrée, l’entrée des vestiaires depuis le hall de la tribune principale. Une manière d’ajouter un peu de spectacle exclusif pour les supporters de la tribune d’honneur.

Le moment le plus important du RSCA jeudi se jouait encore un peu plus loin, à Laeken où les locaux de la CBAS sont basés. Anderlecht a défendu son cas dans l’affaire du Clasico arrêté en mars dernier. Le club espère éviter le huis clos effectif. La décision est attendue dans les prochains jours.

Ce vendredi, les joueurs de Kompany s’entraîneront puis prendront la direction de Zaventem pour rejoindre Hambourg dans la soirée. Ils y disputeront samedi (13 h 30) l’avant-dernier match de leur préparation.