Garder Sandler et Luckassen sera très compliqué.

Hormis Ilias Takedine (19 ans), le jeune ailier de Genk, aucun renfort n’a été annoncé à Anderlecht. Pourtant, le directeur sportif Peter Verbeke ne chôme pas. Il espère renforcer l’équipe à plusieurs endroits, mais la priorité est le poste de défenseur central. Cela pourrait signifier que les Néerlandais Sandler et Luckassen sont trop chers.

Sandler (même s’il a été blessé pendant la moitié de la saison) et Luckassen ont laissé une bonne impression à Anderlecht. Mais ils ont été loués - le premier de Manchester City, le second du PSV - et Anderlecht n’a donc pas leur sort entre ses mains. Le but était de prolonger le prêt de Sandler et de transférer définitivement Luckassen, qui ne veut plus jouer au PSV. Il est toutefois exclu que le Sporting débourse 5 millions. Sans (très) grosse ristourne accordée par le PSV, Luckassen ne jouera plus au Sporting.

Si les deux comparses ne portent plus les couleurs d’Anderlecht la saison prochaine, les solutions ne sont pas très nombreuses. Vincent Kompany - s’il est fit - est évidemment incontournable. Et Elias Cobbaut peut devenir une valeur sûre. Le seul autre défenseur central est Marco Kana, qui va bientôt fêter ses 18 ans. Kana a progressé à pas de géants et Kompany croit beaucoup en lui, mais ce ne serait pas correct de déjà le considérer comme un titulaire à part entière.