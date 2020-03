Anderlecht La Pro League a tranché : Vlap perd un but à Beveren C. F.

Michel Vlap n’a pas inscrit de doublé samedi sur la pelouse de Waasland-Beveren. La Pro League a décidé d’accorder le premier but de la partie à Dejan Joveljic. “Tout simplement parce qu’il est le dernier Anderlechtois à avoir touché le ballon sur cette action”, nous explique-t-on. Même si la touchette de Joveljic est légère et involontaire, il a marqué son premier but pour le RSCA. Michel Vlap passe donc de huit à sept buts en championnat, à égalité avec Nacer Chadli comme meilleur buteur du club. Pour la Pro League, le tir victorieux de Vlap s’est transformé en assist, le troisième du Néerlandais en Pro League. Une maigre consolation pour lui.