Zenot Debast fêtait ses 18 ans dimanche. Et si le défenseur central n'était pas dans le groupe (il a seulement pris place sur le banc à deux reprises cette saison) pour affronter le Beerschot, ses équipiers ont tout de même pensé à lui réserver une surprise au retour à Neerpede, cette semaine.Benito Raman a ainsi rempli ses affaires et son casier de confettis, de quoi s'assurer un fou rire et marquer le coup.