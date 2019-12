Rarement une lettre ouverte d’un club à ses supporters aura provoqué autant de réactions divergentes que celle d’Anderlecht. La direction tenait à expliquer que la saison actuelle risque d’être une transition et qu’il faudra attendre 2022 pour le titre. Même à la veille du week-end du Clasico, les supporters ne parlent que de cela.

Vendredi matin, Michael Verschueren s’est empressé de nuancer le message qui était lancé. "On reste ambitieux ", disait-il devant le micro de Radio 1 à la VRT. "On veut gagner des prix. Ce n’est pas parce qu’on écrit une lettre ouverte pour expliquer notre projet qu’on n’a plus d’ambitions."

(...)