Après avoir éliminé difficilement Seraing grâce au penalty au tour précédent, le RSCA va affronter Courtrai. Objectif: rejoindre Gand et Eupen pour une place dans le dernier carré de la compétition.

En championnat, Anderlecht sort d'une période faste. L'équipe de Kompany vient d'enchaîner avec un 13 sur 15. Tout comme Courtrai qui, après un neuf sur neuf, ne se retrouve qu'à quatre points du RSCA en Pro League. En novembre les deux équipes s'étaient quittées sur un match 1-1 au Lotto Parc.

Comme lors des semaines précédentes, Kompany fait confiance au même onze. Devant Van Crombrugge, Hoedt et Magallan occuperont l'axe. Sur les côtés, on retrouvera les indéboulonnables Murillo à droite et Gomez à gauche. Devant eux, Verschaeren jouera sur son bon pied tandis que Refaelov, très en forme avec cinq buts et un assist lors des cinq dernières rencontres, dédoublera l'Espagnol.

Dans le coeur du jeu, Cullen sera associé à Olsson tandis que le duo d'attaque sera composé de Zirkzee et Kouamé, en instance de départ pour la Can avec la Côte d'Ivoire.

Composition d'équipe:

Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Hoedt, Magallan, Gomez, Verschaeren, Olsson, Cullen, Refaelov, Kouamé, Zirkzee.

Courtrai : Delle, Dewaele, Sainsbury, Rougeaux, Mbayo, Palaversa, Selemani, Kadri, Badamosi, Vandendriessche, D'Haene

Suivez le match Anderlecht - Courtrai en direct à 18h45: