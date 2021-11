Petit à petit, Johan Walem voit son effectif se renforcer pour la Super League. Privé toujours d’Ella Van Kerkhoven, l’entraîneur des Ladies du Sporting d’Anderlecht a pu revoir sa capitaine en action, Laura De Neve ayant en effet retrouvé sa place dans le onze de base lundi en Coupe de Belgique contre Gand (qualification pour les quarts 3-0 des Mauves).

Son dernier match, c’était le 7 août en amical contre le PSV avant la Ligue des Champions. "C’est dans un duel que je me suis blessée", se souvient celle qui a été élue première Joueuse de l’Année en Super League en mai dernier. "Je dois encore plus entraîner les muscles autour du genou mais sinon ça se passe bien. Mentalement ce n’était pas facile. Le mental est souvent décisif dans la revalidation. J’ai reçu beaucoup de soutiens de ma famille et mes coéquipières. C’est important." (...)