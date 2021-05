Alors que les verdicts ont été livrés en Super League, le Sporting d’Anderlecht a été primé lundi soir lors des Pro League Awards 2021. La capitaine des championnes de Belgique, Laura De Neve (26 ans), a en effet été sacrée joueuse de l’année, devançant sa coéquipière Laura Deloose et la Brugeoise Minnaert, trois ans après avoir remporté le Sparkle, qui récompensait la meilleure joueuse belge.

"Qu and j’ai vu les trois noms, je me suis dit : Laura Deloose doit gagner", commence Laura De Neve. "Sa saison est extraordinaire mais aussi, on attribue plus généralement un tel trophée à des offensifs et moins à des défenseurs comme je suis. Ce prix, c’est pour le travail de l’équipe et du staff. C’est aussi grâce à Patrick Wachel qui m’a toujours accordé beaucoup de confiance."