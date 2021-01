Selon le tableau indicatif, il entre dans la catégorie "faute grossière" et devrait recevoir trois journées de suspension. Si le Sporting accepte la sanction, Lawrence sera directement suspendu et ne pourra donc pas affronter Charleroi mardi. En cas de refus, il faudra passer par la Commission des litiges, mardi également. Il ne sera alors suspendu que pour la rencontre suivante, face à Beveren vendredi, et pourrait donc défier les Zèbres.