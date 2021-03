Après avoir souhaité bonne chance pour la finale à John Van den Brom, Vincent Kompany semblait sonné au moment de s’adresser à la presse dimanche soir. Il a tenté de défendre ses hommes, en affirmant avoir vu beaucoup d’occasions (!), mais le cœur n’y était pas vraiment.

Il a quand même lâché une phrase intéressante : "Avec moi, tout le monde reçoit sa chance et j’ai déjà prouvé que je n’hésitais pas à changer. Mais je ne jette jamais aucun joueur sous le bus non plus." Autrement dit : personne n’est jamais définitivement condamné mais personne ne peut être assuré de sa place non plus. Il est donc prêt à trancher dans le vif avant le sprint final en phase classique. Une mauvaise nouvelle pour certains de ses cadres qui donnent peu d’assurance depuis le début de l’année 2021.