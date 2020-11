Pour cette rencontre, Vincent Kompany devait composer l'absence de Yari Verschaeren. Murillo et Amuzu aussi incertains, figuraient bien dans la sélection des Mauve et Blanc pour affronter le Great Old et seront titulaires. Lawrence est titularisé au poste de back gauche. Derrière Miazga et Delcroix tenteront d'empêcher Mbokani de faire trembler les filets. Le reste de l'équipe alignée par Kompany était attendu.

Leko a effectué quelques changements par rapport à l'équipe qui a battu Tottenham jeudi. Le capitaine des Anverois, Faris Haroun, glisse notamment sur le banc à l'instar de Juklerod, Gerkens et Miyoshi. Jordan Lukaku, rétabli, est sur le banc.

Les compos:

Anderlecht: Van Crombrugge, Delcroix, Miazga, Murillo, Lawrence, Sambi Lokonga, Zulj, Tau, Amuzu, Bundu, Nmecha.

Antwerp: Butez, Buta, De Laet, Gelin, Seck, Verstraete, Hongla, Ampomah, Refaelov, Mbokani.

Suivez la rencontre en direct commenté