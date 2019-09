Dans l’état actuel des choses, Anderlecht ne considère aucun match comme facile. Mais ce dimanche, Vincent Kompany aimerait voir son équipe balayer Waasland-Beveren du terrain. Cette équipe est considérée comme la plus faible de D1A. Et vu que le budget du Sporting est dix fois plus élevé (50 millions contre 5 millions), ce serait une honte de ne pas gagner.

La qualification en Coupe au Beerschot a fait du bien au moral des troupes, même si la vidéo de la petite fête dans le vestiaire au Kiel a fait rire pas mal de monde. Kompany sait que la prestation était loin d’être parfaite. Le 2-3 après 120 minutes peut être un motif de soulagement mais pas d’euphorie.

Les mauvaises langues cataloguent Anderlecht - Beveren comme étant "un match au sommet". Kompany ne se contentera pas d’une petite victoire à l’issue d’une prestation moyenne. Les tribunes risquent d’ailleurs d’être clairsemées. La 13e place avec deux points de plus que le trio de lanternes rouges Eupen - Beveren - Cercle Bruges y est pour beaucoup, mais les championnats du monde de cyclisme pourraient aussi jouer un rôle.

Même si le kop continue à soutenir l’Anderlecht de Kompany, le Sporting doit regagner la confiance des autres supporters. La dernière victoire par plus d’un but d’écart date du 17 mars à Ostende (0-2). Et pour plus de deux buts d’écart, il faut remonter à 2018. En décembre, Anderlecht avait gagné 3-0 contre… Waasland-Beveren.

Du onze de base de ce match (Didillon, Appiah, Bornauw, Milic, Cobbaut, Kums, Kayembe, Najar, Morioka, Amuzu et Dimata), personne n’est attendu au coup d’envoi. Le nouvel Anderlecht n’a pas encore fait d’étincelles. Un 4-0 ou 5-0 ferait - enfin - sourire Marc Coucke.