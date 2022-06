Vincent Kompany devra relever un énorme défi dans l’antichambre de la Premier League. "C’est un championnat très compétitif et très attractif où l’on joue énormément de rencontres (46 par saison) avec un rythme effréné, beaucoup d’engagement physique et un très bon niveau", témoigne José Riga, qui a été le premier entraîneur belge à diriger des clubs de Championship : Charlton (2014 et 2016) et Blackpool (2014).

Vincent Kompany sera le quatrième de la liste, après Bob Peeters et Karel Fraeye, qui ont aussi dirigé le Charlton de Roland Duchâtelet. "À l’époque, j’ai affronté pas mal d’équipes qui sont ensuite montées en Premier League : Brighton, Leeds, Norwich, Watford, Bournemouth ou Burnley justement. J’ai été surpris par la qualité individuelle des joueurs, notamment chez des jeunes d’une vingtaine d’années qui avaient ce fighting spirit anglais en plus d’être talentueux", assure Riga.

(...)