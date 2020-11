Où qu’il soit, on espère que Maradona n’a pas vu le Clasico. Les acteurs avaient tenté d’attirer son regard avant le coup d’envoi avec une minute d’applaudissements et même un maillot du RSCA floqué à son nom. De l’enfer, du paradis ou d’ailleurs, Don Diego avait mieux à faire.

Dimanche au Parc Astrid, on a assisté à un Clasico insipide et inodore. Attention : deux symptômes du Covid. Peut-être que ce match qui doit être l’une des vitrines de la Pro League est touché par le virus. Mais il n’a donné la fièvre à personne. À tel point qu’on a envie de lui donner le titre de Clasico le plus navrant de l’histoire.