Des buts et de l’engagement, le premier Clasico féminin de la saison a tenu ses promesses au Lotto Park.

Tombé méritoirement dans l’escarcelle des Anderlechtoises au vu des 90 minutes, le match aurait pourtant pu connaître une autre tournure si le Standard Fémina avait surfé sur son début de rencontre avec un rapide et joli but de Vanmechelen, l’internationale ponctuant un bon mouvement amorcé par Janssens et Fon.