Jos Donvil (ex-Voo et actuel COO du RSCA) succède à Karel Van Eetvelt au poste de CEO

Le RSCA modifie à nouveau son organigramme. Karel Van Eetvelt, arrivé au poste de CEO il y a moins d'un an s'en va déjà. Il a choisi de démissionner et laisse place à Jos Donvil.



L'ancien patron de l'opérateur Voo est au RSCA depuis quelques mois. Il y avait endossé le rôle de Chief Operating Officer (COO) depuis octobre. Beaucoup au club étaient conscients qu'il allait rapidement monter en grade et que le profil de Van Eetvelt et le sien faisaient doublon. Donvil entrera en fonction le 1er avril, au moment du départ de Van Eetvelt, pile un an après sa prise de fonction.

“Je vais bientôt quitter ce poste, mais je ne dirai pas au revoir au club", a-t-il dit via un communiqué du club. "J'ai travaillé durant l'année écoulée afin de remettre le club de mon cœur dans de meilleures eaux. Nous pouvons être satisfaits de la situation actuelle, mais le chemin reste encore long. Au cours des prochains mois, j'aiderai la direction actuelle à faciliter la transition. Je prendrai le temps de réfléchir à mon avenir.”

Jos Donvil s'est, lui, dit " enthousiaste de pouvoir contribuer au développement futur du club."

Vandehaute officiellement président

Le premier conseil d'administration de la nouvelle année du RSCA a également confirmé officiellement la présidence de Wouter Vandenhaute. Il avait accepté cette position en juin, mais devait d'abord vendre ses parts dans l'agence de joueurs Let's Play avant de prendre ses fonctions devant le CA. "Ceci s'est produit pendant les vacances de Noël", précise le communiqué.

"Nous avons dû démarrer dans des circonstances très difficiles, Karel en tant que CEO et moi en tant que conseiller", a déclaré Wouter Vandenhaute. "Ensemble, nous avons développé un plan de relance clair, nous avons travaillé au développement d'une meilleure structure interne et nous avons également mis en place un cadre sportif pointu. Sans Karel, ceci n'aurait jamais été possible en si peu de temps."