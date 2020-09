Contaminés, Vlap, Zulj et Wellenreuther partageaient tous les trois la même table lors des repas à Neerpede. Les autres convives, négatifs mardi, ne sont pas encore rassurés.

Le virus circule à Neerpede et le Sporting tremble. Mardi, les résultats des tests, effectués la veille, ont fait monter le nombre de cas positifs officiels de deux à six au RSCA.

En plus de Vlap (toujours contaminé et dont le club se demande s’il n’a pas été infecté lors des quelques jours de vacances qu’il a pris en Grèce pendant la trêve internationale) et d’un jeune des U18, Zulj, Wellenreuther et deux kinés du noyau A ont contracté le coronavirus. Ils ont tous été placés en quarantaine pour, au minimum, une semaine, jusqu’au résultat d’un nouveau test.