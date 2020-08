L’un des arguments qui font croire au directeur sportif Peter Verbeke qu’Anderlecht peut viser une place dans le top 4 est le suivant :, disait-il dans

"Ils font partie de l’épine dorsale de l’équipe. Je crois que nous sommes assez costauds dans notre milieu du terrain."

Dans La DH de lundi, Vlap s’est pris un 4,5/10 et Zulj un 4/10. Avec la meilleure volonté du monde, on n’est pas parvenus à voir le nouveau statut de "leaders" des deux amis. Même sans leur public, les médians de Malines ont parfois étouffé leurs opposants anderlechtois. Vlap et Zulj étaient tellement à bout de souffle et à la recherche de leur propre jeu qu’ils n’ont pas pensé à coacher les jeunes autour d’eux.