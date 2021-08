C’est l’Argentin Lisandro Magallan (27 ans) de l’Ajax qui est en route pour Anderlecht. En 2019, l’Ajax avait payé 9 millions aux Boca Juniors, mais il ne s’est jamais imposé. Il a été prêté à Alaves (souvent sur le banc) et Crotone (titulaire). Il avait laissé une bonne impression au Sporting lors du match amical à Anderlecht du 16 juillet (0-2 pour l’Ajax). Magallan (1m85) doit surtout apporter plus d’expérience dans la défense. Debast (17 ans), Harwood-Bellis (19 ans) et Lissens (20 ans) sont encore très jeunes.

Le mercato d’Anderlecht n’est pas encore terminé. Vu la blessure au genou de Hannes Delcroix, le Sporting va faire signer un défenseur central en location.