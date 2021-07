Vincent Kompany embarque 38 joueurs dont sept jeunes avec lui. Le coach fera ensuite le point sur son effectif. Le premier constat est clair : il lui manque un (voire deux) buteur(s). Un nouveau nom a filtré : celui de Christian Kouamé. L’attaquant ivoirien de 23 ans évolue actuellement à la Fiorentina et cherche à se relancer.

Albert Sambi Lokonga fait partie du groupe pour le stage mais quittera le club cet été. Anderlecht doit lui trouver un remplaçant.

Et cette personne ne sera pas Adrien Trebel. L’avenir du Français n’est pas à Anderlecht. Il ne part pas en stage et ne fait plus partie du noyau A du club.

La raison est principalement sportive, Kompany voulant utiliser d’autres profils à son poste, mais également financière. Les 2,7 millions du médian sont lourds dans le budget. Le rendement du joueur n’est pas jugé suffisant pour de tels émoluments. Le RSCA espère rapidement trouver une solution et le vendre. Problème : les candidats acquéreurs ne sont pas prêts à lui offrir un tel salaire.

Anderlecht a également officialisé ce week-end l’arrivée pour trois ans d’Isaac Tshibangu, un jeune ailier congolais du TP Mazembe.