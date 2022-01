Il y a des soirs comme ça. Des soirs où rien ne va. Il fallait bien ça pour stopper la belle série anderlechtoise. Elle s’arrête à douze matchs sans défaite (avec la Coupe), près de trois mois après le revers sur la pelouse de l’Antwerp. Mercredi, dans un Lotto Park qui n’avait plus vu de défaite mauve depuis le 25 juillet contre l’Union, rien ne s’est passé comme prévu pour les hommes de Vincent Kompany.

Wesley Hoedt, l’un des hommes qui incarnait l’impressionnante montée en puissance du Sporting, s’est troué. Il a d’abord enchaîné les passes catastrophiques. Puis il a loupé la première (et finalement la seule) occasion en ne profitant pas d’une sortie loupée de Didillon. Et enfin, il s’est fait exclure pour une faute jaunie par l’arbitre et rougie par le VAR, à la grande colère de l’entraîneur qui trouvait ça bien trop sévère. Tout ça en 25 minutes de jeu.