Cela faisait un long moment que le Parc Astrid n’avait plus vu autant de spectacle.

La dernière fois qu’Anderlecht a inscrit au moins six buts dans un match, le stade ne s’appelait d’ailleurs pas encore Lotto Park.

Il faut remonter au 27 novembre 2016 lors d’une victoire 7-0 contre Mouscron pour dépasser la barre des six buts et voir six buteurs différents sur la feuille de match.

Vincent Kompany faisait partie de la liste ce dimanche. Un bonheur pour le capitaine, qui n’avait pas encore marqué cette saison, sauf en amical face à Lugano en janvier.

Le dernier but de Kompany avec Anderlecht date d’une victoire 1-2 sur le terrain de Zulte Waregem le 10 décembre 2005.

Il faut encore reculer dans le temps pour son dernier but devant son public. C’était le 23 avril 2004, face au Standard. Il y a donc 14 ans et 10 mois, soit 5 419 jours.