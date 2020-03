Ce samedi, le président d'Anderlecht s'est fendu d'un tweet plutôt surprenant.

"A la demande du cabinet du Ministère de la santé publique, j’aiderai ici à distribuer les informations officielles et correctes sur le coronavirus. Les messages commençant par * seront privés, les autres officiels. Je souhaite chacun beaucoup de santé, d’amour et de discipline".Faut-il comprendre que Maggie De Block confie une mission d'évangélisation à différentes personnalités belges ? Doit-on s'attendre à voir Marc Coucke nous faire une démonstration de lavage de mains en bonne et due forme ?Après tout, pourquoi pas. Ce n'est sans doute pas la dernière fois que le coronavirus nécessitera des mesures inhabituelles...