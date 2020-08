Ce sont nos confrères de la RTBF qui dévoilent l'information: Kais Anelka s'est entraîné avec le RSC Anderlecht, ces derniers temps. Cela s'explique par le fait que madame Anelka est Belge et que l'ex-international français vit une partie de l'année à Uccle. Et puisque son fils a le même attrait pour le ballon rond que son père, Anelka s'est mis à lui chercher un club en Belgique, avec son beau-père.



Les choses se sont déroulées assez naturellement entre les Mauves et le clan Anelka. Le garçon a donc été intégré aux U13 bruxellois, le temps d'un test. Celui-si s'est bien passé mais à l'heure d'écrire ces lignes, on ne sait pas encore si Kais Anelka va s'affilier définitivement à Anderlecht.