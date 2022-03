Le FP Halle-Gooik devient le RSCA Futsal Anderlecht La Rédaction Anderlecht a décidé de se lancer dans le futsal en collaborant avec l'un des clubs les plus prestigieux du pays. © Belga

"Le plus grand club de football en salle et le plus grand club de football du pays ne font plus qu'un. Le RSC Anderlecht et le FP Halle-Gooik entament ensemble une nouvelle et ambitieuse histoire", annonce le communiqué du RSCA ce vendredi. C'est donc désormais officiel: Anderlecht se lance en futsal.



Et de préciser: "Le port d'attache du RSCA Futsal sera la toute nouvelle salle de sport Belleheide à Roosdaal. Un centre sportif ultramoderne qui répond à toutes les normes européennes pour 1 100 supporters par match. Une nouvelle base pour l'équipe mauve et blanche à la frontière du Pajottenland et de la Flandre Orientale. Et à peine à 15 kilomètres du Lotto Park." Un match de gala organisé au début du mois d'août permettra d'inaugurer ce tout nouveau complexe.