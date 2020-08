Vincent Kompany a donc décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur pour devenir le coach principal d'Anderlecht. Un passage attendu pour l'enfant de la maison mauve, même si le timing peut surprendre: "Il voulait prendre la meilleure décision pour le club. Et puis il y a aussi la crise du corona. Jouer des matches dans un stade vide ... Cela ne donne pas les mêmes sensations. Imaginez l'Euro à huis clos... Je pense que cela a également joué un rôle", déclare son plus jeune frère, François.

Lorsque nos confrères demandent à François quel coach Vincent peut devenir, sa réponse est claire: "Sa philosophie est la philosophie d'Anderlecht. Il veut une équipe qui joue au football. Anderlecht doit jouer un football agréable et dominant. A Anderlecht, on ne peut pas se contenter de "simplement" gagner. Son rêve? C'est de permettre à Anderlecht d'être champion et avec la manière. Cela peut prendre du temps c'est sûr, mais c'est un projet à long terme."

En revenant sur la superbe carrière de son frère, François pense qu'il aura manqué un trophée à son frère: "La Ligue des Champions! C'est peut-être la seule chose qui lui manque. ManCity avait l'équipe pour gagner ces dernières années, mais il à toujours manqué ce brin de chance dans les moments les plus importants."