Anderlecht pourrait déjà avoir son nouveau gardien remplaçant. Les Mauves ont fait de Warner Hahn (28 ans) leur piste principale pour être la doublure temporaire de Timon Wellenreuther durant la blessure d’Hendrik Van Crombrugge.

Certaines sources évoquent même des tests physiques dès aujourd’hui. Ils seront cruciaux pour un joueur qui est au chômage depuis plus de six mois et qui a joué son dernier match fin janvier 2020. Si les examens sont concluants, ils devraient mener à un contrat de six mois pour le portier néerlandais. Le club et le joueur décideront ensuite s’ils poursuivent l’aventure ensemble.

Hahn n’est pas un illustre inconnu pour la cellule scouting du RSCA. Son nom avait déjà été évoqué l’été dernier lorsque les Mauves cherchaient un deuxième gardien et ont recruté Wellenreuther à Willem II.

Sans club depuis six mois, Hahn a le profil recherché par Peter Verbeke. Il est gratuit et surtout expérimenté avec plus de 100 matchs de D1 néerlandaise à son actif. Il y a un an, il était encore le titulaire d’Heerenveen en Eredevisie.

Le grand gaillard de 190cm est passé par le prestigieux centre de formation de l’Ajax mais aussi par celui de Feyenoord. Chez les pros, il a porté la vareuse de l’Excelsior Rotterdam, de Dordrecht, du PEC Zwolle et d’Heerenveen. Il a également été international espoir.