Quand il se présente devant les micros ou en conférence de presse d'après-match, Vincent Kompany est d'un naturel très calme, défendant la plupart du temps la prestation de ses joueurs, malgré parfois des rencontres décevantes. Mais en coulisses, dans le vestiaire, l'ancien joueur de Manchester City n'hésite pas à remettre les joueurs à sa place, comme le montre cette vidéo publiée sur TikTok par un fan du RSCA ce jeudi.

Dans celle-ci, on voit un Vincent Kompany entrer fou de rage dans le vestiaire anderlechtois après le partage face à Saint-Trond le 17 octobre dernier. Ce jour-là les Mauves avaient livré une piètre prestation, encaissant le but égalisateur à la 94e minute.

Après avoir jeté une bouteille d'eau au sol, Kompany s'est adressé à son groupe hors de lui : "Écoutez, que ce soit clair, il y a un côté de moi que vous n'avez encore jamais vu", débute-t-il en criant. "Pour commencer, que l'on joue à trois, quatre, cinq ou six, c'est moi qui décide. Et c'est moi qui prend la responsabilité si on joue mal ou si on perd", a poursuivi l'entraîneur des Mauves avant de cibler en particulier l'attaquant Joshua Zirkzee, "deuxièmement, Zirk, c'est la dernière fois que je te fais une remarque sur ton comportement. Si je te remplace, je ne veux pas voir un sourire mais un comportement exemplaire. Tu n'étais pas bon, comme tous les autres. J'aurais pu tous vous remplacer de Hendrik (Van Crombrugge) jusqu'au dernier."

Toujours pas calmé, Kompany a encore lancé une dernière pique à ses joueurs : "Je ne veux entendre personne se plaindre. Aujourd'hui, on méritait de perdre. On peut être content sur un point : on a perdu 95 minutes de notre temps. Cela aurait été mieux de ne pas venir, cela aurait été mieux d'envoyer les U21."