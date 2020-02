Près d’un mois après le match entre Anderlecht et le Club Bruges du 19 janvier (1-2), le lanceur du pétard vers Simon Mignolet a enfin été identifié sur base d’images de caméras de surveillance.

La recherche a été compliquée, mais fructueuse. Le coupable n’est pas un inconnu des autorités judiciaires : il a déjà écopé d’une interdiction de stade dans le passé. La Mauves Army, qui est située derrière le but d’où le projectile a été lancé, prétend que l’homme n’est pas un de ses membres. Son audition devra apporter plus de clarté. Pour rappel : Anderlecht devra jouer le match contre Zulte Waregem sans public dans le bloc N et écope d’une amende de 2 500 euros. L’auteur des faits risque la sanction maximale (5 ans d’interdiction de stade et 5 000 euros d’amende). À Malines - Anderlecht, un même incident a eu lieu, peu après le 2-0. L’auteur de ce fait a immédiatement été identifié. À l’avenir, la police va consentir de gros efforts pour bannir les pétards des stades.





Les abonnés interdits de changer de bloc

Les supporters des blocs qui seront fermés ont, eux, appris qu’ils ne pourront pas assister au match dans une autre tribune. Plusieurs supporters prêts à acheter un nouveau billet (et donc à payer une deuxième fois) ont vu leur réservation être refusée au moment du contrôle de leur identité. Le ticketing leur a confirmé qu’il s’agissait d’une directive du RSCA. Beaucoup déplorent la communication du club.