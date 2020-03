Rien ne sert de marquer, il faut partir à point. Ce sera la morale de l’histoire si Anderlecht ne s’incruste pas dans le top 6 pour la première fois de la saison dimanche prochain, lors de l’ultime journée de phase classique.

Dribbler in extremis Malines et Genk pour faire mentir La Fontaine ou s’en vouloir de s’être réveillé si tard ? La question risque de perturber le sommeil de beaucoup de sympathisants du club d’ici le déplacement à Saint-Trond.

Avant cette semaine de stress, à la limite de la torture pour les plus acharnés, on a tenté de répondre aux sept questions que l’on peut se poser après le plus large succès de la saison samedi contre Zulte Waregem.