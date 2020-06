Cela n’a rien de scientifique mais ça donne une sérieuse tendance quand même : sur les réseaux sociaux, les nouveaux maillots ont majoritairement été mal accueillis par les supporters.

Depuis la présentation de vendredi, ça n’arrête pas. Encore ce lundi dans les commentaires sous une vidéo officielle sur le compte Facebook du club. Quelques exemples :

- "C’est un affront pour notre club"

- "On a connu beaucoup mieux"

- "SVP les joueurs, jouez torse nu !"

Cette déferlante n’a pas échappé à Joma, l’équipementier du Sporting. Et c’est peu dire que la pilule passe mal là-bas.

Cette année, Anderlecht a conçu les maillots home et away de A à Z, sans que Joma n’ait vraiment son mot à dire. Le design, la skyline et même l’erreur sur le logo de la région bruxelloise (l’iris a évolué graphiquement en 2015) : c’est le RSCA qui a géré.



(...)