Anderlecht qui domine et bat le premier au classement. Vu la situation actuelle, on peut parler d’un petit exploit. Et pour une fois, ni la malchance ni l’éternel manque de concrétisation n’ont gâché le bon match et la victoire méritée des hommes de Kompany.

La blessure de Verschaeren aurait pu les faire céder à la panique mais les Bruxellois ont bien tenu le coup et ont surtout proposé du bon football. Avec beaucoup d’appels, des combinaisons et de nombreuses occasions. Anderlecht n’a jamais aussi bien joué sous coach Kompany.