L’élimination d’Anderlecht de la phase finale de la Conference League ne change pas grand-chose à la fin du mercato d’Anderlecht.

Un départ à la Doku ? La saison passée, Anderlecht a dû vendre en catastrophe Jérémy Doku pour 26 millions en toute fin de mercato. Cette saison, le Sporting aurait pu faire la même chose avec un Amuzu (pour une somme largement inférieure, évidemment). Sauf grosse surprise, ce ne sera pas le cas. En établissant son budget, le club avait tenu compte d’une élimination. La Conference League aurait rapporté au moins 3 millions.

Les autres départs ? Ils sont encore dix à devoir partir : Trebel, Bakkali, Saief, Sanneh, Nkaka, Adzic, Bundu et depuis l’élimination européenne aussi Kiese Thelin, Colassin et Dewaele. Cobbaut est parti à Parme et Dauda a marqué des points lors de sa montée au jeu à Vitesse.

Des renforts ? En théorie, Anderlecht ne comptait plus se renforcer, sauf en cas d’opportunité. Mais la blessure de Hannes Delcroix pourrait avoir changé la donne. Dès qu’Anderlecht connaîtra la durée exacte de son indisponibilité (voir ci-dessous), le club examinera s’il faut louer un nouveau défenseur central. Et vu le match catastrophique de plusieurs joueurs, une autre location de dernière minute n’est pas à exclure.