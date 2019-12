Vous l’avez peut-être vu à la télé : Vincent Kompany a lu un papier que Frankie Vercauteren lui a transmis (via Peter Zulj, coursier de service) en fin de match, puis il l’a jeté sur la pelouse.

© PRINTSCREEN



La caméra l’a repéré et a dévoilé le contenu après la rencontre. On pouvait y voir une animation offensive avec Roofe en soutien de Kiese Thelin et quelques autres joueurs articulés tout autour.rigolait Vercauteren.