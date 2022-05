En l’espace de 26 mois, Anderlecht s’est séparé (à l’amiable ou non) de Pär Zetterberg, de Franky Vercauteren et de Vincent Kompany. Trois légendes du club qui pèsent, ensemble, 19 trophées collectifs et quatre Souliers d’or. Un bilan terrible pour les amoureux du RSCA qui aiment honorer et chérir leur riche passé.

Un bilan qui pose aussi question : le Sporting a-t-il un problème pour gérer ses légendes ? Chaque cas est évidemment différent. Zetterberg avait été licencié en mars 2020 pour des raisons financières en pleine crise du Covid. Mais aussi parce qu’il ne trouvait plus sa place dans le staff alors qu’il avait été engagé par Marc Coucke, en pleine crise de popularité auprès des supporters. Une douleur toujours vive pour le Suédois qui refuse de s’exprimer sur ce sujet depuis lors.

De son côté, Vercauteren avait été remercié en août 2020 parce que la direction estimait que son duo avec Kompany ne fonctionnait plus. Elle voulait plus de clarté dans les rôles et Vercauteren avait été sacrifié. "Les dirigeants m’ont demandé si je voulais rester dans un autre rôle et j’ai dit oui. Ils m’ont demandé un jour de réflexion puis ils m’ont ordonné de partir, sans me faire de proposition. Je suis pourtant certain que j’aurais pu être utile", avait-il expliqué quelques jours après avoir reçu son C4.

Et voilà maintenant le tour de Kompany, un peu moins de deux ans plus tard. Chaque scénario a sa propre trame mais on peut quand même commencer à penser que l’étiquette "légende du RSCA" ne pèsera plus grand-chose aux yeux de la direction quand elle devra engager quelqu’un. Comme pour souligner qu’Anderlecht est bien engagé dans une nouvelle ère de travail qui, pour enfin renouer avec le succès, ne permet pas de tomber dans le sentimentalisme et la nostalgie.