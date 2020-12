G. Co.

Après le Clasico soporifique de ce dimanche, certains supporters des Mauves ont fait part de leur mécontentement devant les portes de Neerpede ce mardi matin. Ainsi, la Mauves Army, un noyau dur de supporters anderlechtois, a déployé une banderole devant l'entrée du centre d'entraînement des Bruxellois : "Équipe sans envie de gagner. Clasico ennuyeux. Il est temps de se réveiller", pouvait-on y lire.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la Mauves Army a expliqué le but de son action : "Des messages ont été envoyés aux joueurs ce matin à Neerpede. Ils seront visibles dès leur arrivée au centre d'entraînement", commence le communiqué des supporters, "Depuis une semaine, nous avons tout donné pour vous et pour notre club. Nous avons rempli notre rôle. Et vous ? Aucune grinta, aucune envie, aucune motivation, aucune hargne, RIEN."

Le groupe de supporters des Mauves a conclu son message avec un cinglant : "Il est temps de se réveillez ! Soyez fiers du blason que vous portez. Et surtout, honorez-le !"

Visiblement, le triste Clasico entre Anderlecht et le Standard de ce week-end a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour certains supporters Mauves.