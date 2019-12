La moyenne d’âge sous Vercauteren a encore baissé d’un an et 51 jours.

Lors de la désignation de Frankie Vercauteren comme coach, on avait fait deux pronostics : le football serait plus réaliste et la moyenne d’âge de l’équipe augmenterait. On a eu raison pour notre premier prono, on s’est trompé pour le second.



(...)