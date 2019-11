Dans sa biographie, le père de Vincent parle énormément de sa famille et, également, de la carrière de footballeur de Vincent Kompany. Il a même dévoilé le salaire de son fils dans ses pages ce qu'ont relayé nos confrères de HLN: "L’agent de Vincent, Jacques Lichtenstein, avait négocié cela avec la direction du club, mais je voulais ajuster les conditions (...) J’ai fixé les limites. En fin de compte, il a obtenu le plus gros contrat de l’époque. Un million d’euros bruts par an. (...) Sa mère pensait que c’était un salaire inapproprié. Si vous le comparez au salaire annuel moyen d’un Belge, elle avait raison. Mais c’est le monde du football et différentes règles s’y appliquent. Vincent n’était pas attiré par l’argent, il voulait jouer."

Pour rappel, Vincent Kompany était présent lors de la présentation du livre de son père. Il n'a fait qu'une brève apparition de cinq minutes pour les photos et il s'est fait très discret.