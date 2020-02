Les Mauves ont réalisé une mauvaise opération face à Malines mais peuvent toujours y croire.

Sèchement battu 0-2 face à Malines, opposant direct pour la sixième et dernière place dans le top 6, Anderlecht a réalisé une très mauvaise affaire dans l'optique des PlayOffs 1. Mais si les Bruxellois se sont inclinés, leurs adversaires directs, hormis les Malinois, n'ont pas brillé non plus. Genk et Zulte-Waregem ont tous les deux été battus, ce qui fait dire à nos consultants que la course au top 6 n'est pas encore terminée pour les Mauves.

