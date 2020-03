Les Anderlechtois se sont fait plaisir face à Zulte-Waregem mais cela pourrait ne pas être suffisant pour les Playoffs 1.

7-0 et 16 buts en trois matches, le Sporting respire la forme en cette fin de phase classique, certes face à des équipes démobilisées. Mais ce regain de forme semble arriver un rien trop tard pour les Mauves dans la course aux Playoffs 1 : "La probabilité reste faible mais on ne sait jamais. D'autant que Genk et Malines doivent absolument gagner, ce qui pourraient avantager Anderlecht", affirme Alex Teklak.

Mais avant de regarder vers la rencontre entre ses deux concurrents directs, les Bruxellois devront d'abord l'emporter en déplacement à Saint-Trond : "Attention qu'Anderlecht n'a plus gagné depuis 5 ans à Saint-Trond, la méfiance sera donc de mise", précise notre journaliste Christophe Franken.

Parmi les meilleurs joueurs sur la pelouse face à Zulte, c'est surtout le jeune Jérémy Doku qui a impressionné : "Doku a progressé depuis un an et demi, surtout dans la finition, bien plus qu'un Amuzu sur la même période alors qu'il est plus âgé."