En s'imposant face à Waasland ce samedi, les Mauves entretiennent l'espoir d'une qualification en Playoffs 1.

Avec un but et un assist, Michel Vlap s'est mis en évidence lors de cette rencontre. Pourtant, notre journaliste Christophe Franken n'est pas encore totalement convaincu : "Ceux qui n’étaient pas convaincu par Michel Vlap, ne le seront pas plus après ce match. Il se déplace mieux offensivement mais il reste maladroit et comme numéro 10 d’Anderlecht, on reste encore un petit peu sur notre faim."

Une analyse nuancée par Thomas Chatellle qui note que le Néerlandais "a gagné en confiance".

En revanche, deux joueurs peinent à s'imposer du côté des Mauves, les nouveaux venus, Dejan Joveljic et Marko Pjaca. "Pjaca et Joveljc sont comme des pansements qu’on met sur une blessure mais le pansement ne colle pas. Il n’y a pas vraiment de plus value alors qu’ils sont un CV. Ils n’ont pas l’air hyper concerné", a expliqué Thomas Chatelle.